В Закарпатье 18-летний парень на протяжении нескольких часов зарезал двоих мужчин

21.02.2017 (06:53)

В Закарпатье двойное убийство совершил ранее судимый за грабеж

По словам правоохранителей 19 февраля, к ним обратился житель поселка Солотвино и сообщил, что обнаружил тело охранника местного рынка с признаками насильственной смерти.

«Полиция установила, что потерпевшим является 73-летний местный житель, охранник на промышленно-продовольственном рынке. Неизвестные злоумышленники нанесли мужчине множественные колото-резаные раны, в результате чего он скончался на месте. Кроме этого в Солотвино на улице Спортивной в частном доме было обнаружено тело 56-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Врачи констатировали, что мужчина так же умер от многочисленных ножевых ранений», - рассказали в пресс-службе.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили, что в ночь гибели, пострадавший 56-летний житель Солотвино распивал спиртные напитки с 18-летним жителем Виноградова. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку.

«Ранее судимый за грабеж юноша взял нож и нанес многочисленные травмы пострадавшему. Он полученных повреждений пожилой мужчина скончался. После этого, нападающий около 3 ночи пошел на местный промышленно-продовольственный рынок в помещение охранника. Там мужчины также распивали спиртные напитки, после чего 18-летний парень попытался украсть из помещения деньги и мобильные телефоны. Между мужчинами возник словестный конфликт, который так же перерос в драку с применением оружия. В результате злоумышленник нанес 73-летнему мужчине травмы ножом, несовместимые с жизнью», - уточнили правоохранители.

В полиции добавили, что на данный момент злоумышленник задержан. По данным фактам открыты уголовные производства по части 1 статьи 115 (убийство) и части 4 статьи 187 (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

В Закарпатье в Хусте 18-летний парень со своей 16-летней сестрой убили мать и выкинули ее тело в реку