В Закарпатье футуристического внешнего вида храм привлекает туристов (ФОТО)

21.02.2017 (07:40)

Католический храм Святого Духа, внешне напоминающий индейский вигвам

Четфалва, скорее, напоминает Венгрию, что не удивительно, ведь рядом с селом течет река Тиса, которая является участком украино-венгерской границы.

Однако здесь есть строение, что бросается в глаза своей необычностью. Это Католический храм Святого Духа, внешне напоминающий индейский вигвам или яйцо гигантской птицы. Колокольня так же имеет несвойственный христианским храмам вид параболической арки.

У туриста, который войдет внутрь, может возникнуть немой вопрос при взгляде на расположенные рядом распятие и иконостас. Однако, все объясняется довольно просто.

Кроме футуристического внешнего вида храм отличается и своеобразной религиозной толерантностью: в определенной очередности, здесь проходят службы Божии как римо-, так и греко-католиков.

Храм сравнительно молодой - его начали возводить в 1998 году, а открыли в 2001. Отыскать его не составит больших трудностей - храм находится на центральной площади. Может священник, под руководством которого строили храм, был миссионеров в племени индейцев?!

Однако и другие местные достопримечательности, и село в целом может несколько сбить с толку нехарактерными для украинских сел пейзажами.

Четфалва, скорее, напоминает Венгрию, что не удивительно, ведь рядом с селом течет река Тиса, которая является участком украино-венгерской границы в Береговском районе Закарпатья.