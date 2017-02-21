Из-за непогоды на некоторых дорогах в Закарпатье ограничили движение

21.02.2017 (10:53)

Водителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок

Из-за резкого ухудшения погодных условий водителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок. Из-за резкого ухудшения погодных условий введено временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств на отдельных автодорогах Закарпатской области.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе, ограничение действует на трассе Мукачево-Рогатин-Львов.

"В связи с ухудшением погодных условий (сильными снегопадами, резким порывами ветра, а также гололедом) и с целью недопущения заторов в дорожном движении и оперативной расчистки автодорог от снега в 09:00 21 февраля решением службы автомобильных введено ограничение для большегрузного транспорта на автодороге государственного значения Мукачево-Рогатин-Львов (участок автодороги протяженностью 66 км Мукачево – Хуст)", – отмечают в ГСЧС.

Водителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок.