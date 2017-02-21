Отрежут от соцсетей : Власть задумала интернет-блокаду украинцев

21.02.2017 (12:27)

Запрет Вконтакте и Одноклассников: к чему готовиться украинцам

Власть уже готовит законодательство для запрета неугодных ресурсов. Эксперты говорят: технически это сложно, но возможно. Президент поручил Кабмину разработать ряд законов, которые позволят быстро и без проблем блокировать сайты. Одновременно, как уже писали «Вести», приближенные к власти спикеры запустили дискуссию о запрете в Украине российских соцсетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Эксперты говорят: раскручивается маховик, который приведет к существенному ограничению доступа в интернет и свободы слова.

Закон в помощь

Подробное техзадание для Кабмина выписано в решении СНБО. Часть указа засекречено, но в открытой части есть норма о том, что Кабмин обязан внедрить блокирование провайдерами по решению суда определенного информационного ресурса или сервиса. Установлен срок: законопроект должен появиться в середине мая. Аналогичный законопроект готовится и в Раде.

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«Народный фронт» готовит радикальный законопроект, направленный на уничтожение соцсетей и независимых сайтов. Они будут контролировать или на определенный период прерывать их работу, а продавать обществу этот закон будут так же, как продали план «Шатун», мол, они несут угрозу Украине», — сказал «Вестям» нардеп от БПП Сергей Каплин.

Эксперты констатируют: первый шаг к блокированию сайтов уже сделан. «В законопроекте об украинском языке (он зарегистрирован в январе депутатской группой из разных фракций. — Авт.) есть норма о том, что все сайты в стране должны на нем работать. Если норма будет нарушена, сайт смогут закрыть на законных основаниях», — говорит нам политолог Дмитрий Раимов.

Правозащитник Марина Калинина обращает внимание еще на один пункт указа президента: «Правоохранительные органы должны получить полномочия издавать предписания для провайдеров о фиксировании и хранении (от 90 дней до трех лет) данных, необходимых для раскрытия преступления».

«Речь идет о том, чтобы под видом борьбы с террористической угрозой внести изменения в УПК и разрешить полиции просматривать всю нашу переписку в электронной почте, мессенджерах и обязать провайдеров выдавать эти данные и IP-адреса», — сказала она «Вестям».

Впрочем, есть мнение, что механизм блокировки ресурсов все же должен быть. «Мы вели много судебных процессов в отношении сайтов, публикующих персональные данные, но не смогли с ними ничего сделать, — говорит представитель уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга. — Ни у Нацполиции, ни у СБУ нет полномочий и законодательных оснований для того, чтобы добиться запрета».

Самая громкая история была с сайтом «Миротворец», который курирует советник главы МВД Антон Геращенко. На нем публикуются личные данные людей, которых якобы винят в сепаратизме, кроме того, нам нем были вывешены списки журналистов, аккредитованных на неподконтрольных территориях. Из-за этого разразился огромный скандал, даже мировое сообщество требовало заблокировать ресурс, не говоря уже о том, что после публикации на нем данных о писателе Олесе Бузине и экс-нардепе Олеге Калашникове обоих убили. Но сайт дивным образом выжил.

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Адвокат Иван Либерман уверен, что новый механизм блокировки распространится на неугодные ресурсы. «Это первые свидетельства того, что началось тотальное ограничение свободы слова. Любое выступление на ток-шоу, где прозвучат критические по отношению к власти заявления, станет дорогой к уголовному делу о госизмене с передачей в суд. Любое слово можно расценить как заявление, подрывающее авторитет государства или посягающее на информационную безопасность», — сказал нам Либерман.

По его данным, в СБУ появился отдел, который будет заниматься информбезопасностью, по нашим данным, усилили мониторинг информпространства и в Администрации президента.

"Вконтакте" — первая ласточка

Уже после президентского указа появилось предложение советника главы МВД Зоряна Шкиряка о том, что нужно заблокировать российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Они по популярности лидируют в Украине — охват составляет 67% и 51% соответственно, по данным factum group.

Да и повод удачный появился: в последние две недели не проходит и дня, чтобы не напомнили о том, что через «ВКонтакте» распространяются идеи «групп смерти». «Ажиотаж вокруг «китов» появился синхронно с информацией о запрете. Нельзя исключить, что это спецоперация: нагнетается ситуация, и под эту лавочку можно ввести ограничения — и у общества не возникнет вопросов, зачем», — говорит Марина Калинина.

«В «ВКонтакте» есть группы, которые ведут пропаганду против Украины, набирают боевиков. Но почему об этом молчали три года? Ведь при грамотном подходе можно использовать соцсети для разоблачения опасных групп и создания собственных, которые помогут создать положительный имидж Украины», — согласна глава ассоциации «Телекоммуникационная палата» Татьяна Попова.

По ее мнению, если блокировку и запустят, то найдутся пути обхода: «В России пытались блокировать «Рутрекер», а спустя два дня они написали инструкцию, как обойти ограничение, и трафик не потеряли».

Другие эксперты также уверены, что точечно заблокировать сайты не получится. «У нас либо есть механизм блокировки сайтов, либо нет. Если начинаем строить «великий китайский фаервол», то на это может уйти до сотни бюджетов Украины, но результат будет нулевой — вроде стены Яценюка», — говорит глава холдинга «Интернет Инвест» Александр Ольшанский.

Ищут исполнителя

Впрочем, в кругах блогеров заявление Шкиряка восприняли как пробный шар. «Прощупывается, как информпространство воспримет эту идею, не будет ли возмущений», — считает Александр Барабошко, известный в соцсетях как Krus Krus. Политологи же уверены, что блокирование возможно, и даже если кто-то найдет способ обойти запрет, все равно аудитория соцсетей с российской пропиской сильно сократится.

«Достаточно определить, какой орган будет наделен полномочиями блокировать сайты. В России это Роскомнадзор, в Украине может стать Госкомитет по вопросам телерадиовещания, — говорит Раимов. — Неясно, как выпишут закон, но если создадут стартовый механизм, в итоге смогут накрыть всю соцсеть».

По его словам, власти могут обойтись и без закона: если поймут, что его будет сложно провести через Раду, правительству достаточно будет издать постановление для Госкомтелерадио, обязательное для выполнения: «Наверху появился страх потерять власть — идет давление на медиа, под которое попало и Радио Вести. Все чаще озвучивают идеи, которые помогут взять СМИ под контроль, и блокирование соцсетей — звено этой цепи».

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