Надежда Савченко заявила об отказе от депутатской неприкосновенности

|Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности
Фото с соответствующим документом, в котором она просит парламент о снятии неприкосновенности, Савченко разместила в Facebook 21 февраля.
"Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое", - говорится в комментарии.
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