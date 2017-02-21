Надежда Савченко заявила об отказе от депутатской неприкосновенности

21.02.2017 (14:43)

Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности

Фото с соответствующим документом, в котором она просит парламент о снятии неприкосновенности, Савченко разместила в Facebook 21 февраля.

"Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое", - говорится в комментарии.