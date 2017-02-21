В Хусте на Замковой горе, несмотря на непогоду, расцвели подснежники (ФОТО)

21.02.2017 (15:17)

Первые цветы в Закарпатье появились еще в первых числах февраля

Зима в этом году очень непредсказуема: то удивляет ледяными паводками, то морозами, то оттепелью. Природа уже и не знает, как реагировать на аномалии. Еще недавно казалось, что весна вот-вот вступит в свои права, но где там! Опять началась непогода.

А на днях подснежники появились на Замковой горе в Хусте. Они выглядят из-под снега и тянут к небу свои хрупкие белые головки.

Первые цветы здесь увидела еще в первых числах февраля. Затем они исчезли, вероятно их кто-то сорвал. А теперь снова расцвели, правда уже в другом месте. В общем природа Замковой горы очень богата уникальную растительность. Лесных цветов здесь очень много. В апреле-мае все холмы покрывается барвинком, а вскоре здесь будут целые подснежниковые поляны, - говорит местная жительница Мария Король.