«Ощадбанк» подтвердил кражу 814 тыс. грн. в Закарпатье, инкасатор в розыске

21.02.2017 (18:17)

В краже 814 тысяч гривен подозревают инкассатора «Ощадбанка» в Мукачево

Напомним, по сообщению Нацполиции, инцидент произошел в Мукачево в конце прошлого года. Бывший инкасатор объявлен в розыск.

Банк акцентирует внимание на то, что сотрудники учреждения собственными силами выявили преступление и сообщили о нем в правоохранительные органы.

«Подчеркиваем, что это беспрецедентный и единичный случай в нашей практике. Причина – исключительно человеческий фактор, поведение одного конкретного работника из многотысячной команды инкассаторов», - говорится в официальном сообщении пресс-службы «Ощадбанка».

Также «Ощадбанк» сообщает, что для установления обстоятельств совершения похищения крупной суммы денег и установлению виновных было проведено тщательное служебное расследование.

Причастные к преступлению сотрудники были уволены, а банк возместил клиенту похищенную сумму денег.

Всю информацию затем передали в правоохранительные органы. Единственным подозреваемым по делу является бывший инкассатор и экс-сотрудник ГСО.