В Ужгороде обнаружили адепта Путина, который оформил юридическую контору

21.02.2017 (18:46)

Адепту Путина запрещен въезд в Украину на три года

Механизм незаконной легализации российских граждан в Украине через фиктивное трудоустройство разоблачила на Закарпатье Служба безопасности Украины. Правоохранители обнаружили гражданина России, который в Ужгороде оформил юридическую контору на подставных лиц.

Фиктивно трудоустроившись в ней, уроженец Уфы делился собственным опытом "легализации" с другими иностранцами и лицами без гражданства.

Гражданин России имел официальное разрешение на кратковременное пребывание в Украине, но значительно превысил этот срок.

Государственным учреждениям, уполномоченным продлить срок законного пребывания в нашей стране он предоставил ложную информацию о себе, в частности о якобы его преследовании на России.

Сотрудники СБУ также установили, что на самом деле этот иностранец намеревался обратиться в суд, чтобы вернуть российскому "Сбербанку" якобы долги граждан Украины.

На основании материалов СБУ Ужгородский горрайонный суд принял постановление о выдворении гражданина РФ за нарушение правил пребывания в Украине. Иностранцу также запрещен въезд в Украину на три года.

Ранее СБУ поймало в Ужгороде вооруженного до зубов адепта Путина (ФОТО)