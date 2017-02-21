Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 22 февраля

22.02.2017 (06:34)

В Ужгороде облачная погода, временами осадки

В Закарпатской области переменная облачность, ночью временами снег, днем дождь и мокрый снег, местами сильные осадки. Ночью и утром местами туман. В горах местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер юго-западный 5-10, днем местами 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 1 ° тепла - 4 ° мороза, днем 2-7 ° тепла, в горах местами ночью до 6 °, днем до 2 ° мороза.

Облачная погода будет держаться в Ужгороде до самого вечера. Днем и вечером будет идти дождь, который постепенно ослабнет. Ветер южный 5-10 м / с. Температура ночью около нуля, днем 3-5 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 22 февраля:

МАКС: 15.3° (1998)

МИН: -19.0° (1964)

Народный прогноз погоды: 22 февраля в народе называется Никифоры-Панкраты. С этого дня сильный мороз чаще бывает лишь ночью. Наши предки говорили: «На Никифора ночь темна — убегает зима» — небо без звезд указывает на раннюю весну. Была традиция на Никифора собирать разные семена, выставлять их на три утренние зари на мороз и откладывать их к посевной. Считалось, что это дает большую устойчивость растениям к температурным перепадам.