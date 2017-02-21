В Закарпатье на водителя-нелегала открыли уголовное дело (ВИДЕО)
22.02.2017 (07:35)
Маршрутка перевозила людей из Ужгорода в Тячев без лицензии
ДТП произошло в пятницу недалеко от Ужгорода. Семь пассажиров госпитализированы с травмами и переломами.4-ро из них - еще находятся на стационарном лечении.
Оказалось, частная маршрутка перевозила людей из Ужгорода до Тячева без лицензии, разрешений и страховок. А водитель ранее уже привлекался к ответственности за незаконную перевозку.
2 февраля Мукачевский суд обязал мужчину заплатить 17 000 гривен штрафа.
Сейчас водителю грозит уже уголовная ответственность и реальный срок.