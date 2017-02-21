Закарпатец ограбил четыре церкви на Львовщине

22.02.2017 (11:52)

Гастролер из Закарпатья обокрал четыре церкви на Львовщине

Во Львовском областном управлении полиции сообщили, что неизвестные проникли в четыре сельских храма в Стрыйском районе. В каждой из церквей они повредили входную дверь и похитили средства из ящиков для пожертвований.

Правоохранители установили, что к совершению краж причастна группа злоумышленников. Один из них, 23-летний житель Закарпатской области, по решению суда находится под стражей.

Начальник Стрыйского отдела полиции, подполковник Иван Малыш, рассказал:

"Житель Ужгорода - он имеет судимости за грабеж, кражу и другие преступления, совершенные на Закарпатье. Засветился он также в Ивано-Франковской области, а теперь и у нас на Львовщине. Сейчас мы проводим мероприятия для установления места нахождения и задержания двух его сообщников".

По этим фактам было открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает за кражу от трех до шести лет лишения свободы. Об этом сообщили сегодня, 22 февраля, во Львовском областном управлении полиции.

В Закарпатье вооруженные в маскаx ограбили обменник на заправке