Националисты двинулись на Раду. Шашки летят в силовиков. Банковая в дыму (ФОТО, ВИДЕО)

22.02.2017 (12:00)

Националисты двинулись на Раду. Видеотрансляция

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22 февраля в центре Киева стартовал "Марш национального достоинства", посвященный третьей годовщине отъезда экс-президента Виктора Януковича из страны. Количество протестующих на этот раз оказалось внушительным: как передает корреспондент "Вестей" с места событий, в двух колоннах собралось по меньшей мере пять тысяч человек, а Институтская во всю ширину занята протестующими.Организаторами выступили ВО "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор". Трансляцию события ведет NewsOne.Участники выдвинулись по аллее Небесной сотни и улице Институтской по направлению к Верховной Раде.Участники "Марша национального единства", организованного ВО "Свобода", "Правым сектором" и "Национальным корпусом", зажгли под стенами Национального банка в Киеве дымовую шашку, в результате чего ул. Банковая, на которой также расположена Администрация президента, оказалась в дыму.Как пишет Politeka, в Киеве 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к годовщине событий Евромайдана в 2014 году.По данным полиции, центральная часть столицы находится под усиленным контролем, остальные районы патрулируются в привычном режиме.На сцене возле Рады выступили Василий Шкляр, Степан Хмара, первый генпрокурор Шишкин. Прозвучали требования прогнать "винницких барыг", а правительство Гройсмана было названо нелегитимным.По версии участников Марша, на митинге присутствовало десять тысяч, в правоохранительных органах насчитали семь.Вторую шашку один из активистов бросил в сторону силовиков, никто не пострадал. Как отмечается, дымовые шашки были быстро потушены участниками марша.Всего в Марше принимают участие около 10 тысяч человек. Требования представителей политсил прозвучат на митинге, который состоится под стенами Верховной Рады.