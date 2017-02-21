Националисты двинулись на Раду. Шашки летят в силовиков. Банковая в дыму (ФОТО, ВИДЕО)
22.02.2017 (12:00)
Националисты двинулись на Раду. Видеотрансляция
22 февраля в центре Киева стартовал "Марш национального достоинства", посвященный третьей годовщине отъезда экс-президента Виктора Януковича из страны.
Количество протестующих на этот раз оказалось внушительным: как передает корреспондент "Вестей" с места событий, в двух колоннах собралось по меньшей мере пять тысяч человек, а Институтская во всю ширину занята протестующими.
Организаторами выступили ВО "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор". Трансляцию события ведет NewsOne.
Участники выдвинулись по аллее Небесной сотни и улице Институтской по направлению к Верховной Раде.
Участники "Марша национального единства", организованного ВО "Свобода", "Правым сектором" и "Национальным корпусом", зажгли под стенами Национального банка в Киеве дымовую шашку, в результате чего ул. Банковая, на которой также расположена Администрация президента, оказалась в дыму.
Как пишет Politeka, в Киеве 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к годовщине событий Евромайдана в 2014 году.
По данным полиции, центральная часть столицы находится под усиленным контролем, остальные районы патрулируются в привычном режиме.
На сцене возле Рады выступили Василий Шкляр, Степан Хмара, первый генпрокурор Шишкин. Прозвучали требования прогнать "винницких барыг", а правительство Гройсмана было названо нелегитимным.
По версии участников Марша, на митинге присутствовало десять тысяч, в правоохранительных органах насчитали семь.
Вторую шашку один из активистов бросил в сторону силовиков, никто не пострадал. Как отмечается, дымовые шашки были быстро потушены участниками марша.
Всего в Марше принимают участие около 10 тысяч человек. Требования представителей политсил прозвучат на митинге, который состоится под стенами Верховной Рады.
Комментарии
Рейтинг: 0
Порошенко мог безнаказанно выморить хохлов и никто бы и слова не сказал.
Но Петр Алексеевич решил повторить все ошибки папередников и вступил в бой с олигархами за интересы других олигархов.Банды Украины скинули в американские суды столько компромата друг на друга,что марать руки реальной поддержкой этой кровавой мафии никто не рискнет.Уберут стрелочников и переформатируют революцию под новые белодомовские планы,чтобы отобрать землю а потом передушить всех тупых олигархов.
Рейтинг: 1
Грусть улетела, проблемам конец... Всё замечательно - стабилиздец!