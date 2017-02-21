30 автомобилей блокируют пункт пропуска "Ужгород" на украино-словацкой границе (ФОТО)

22.02.2017 (12:16)

Владельцы авто иностранной регистрации заблокировали КПП на границе со Словакией

Около 50 человек на 30 автомобилях блокируют подъездную дорогу к международному пункту пропуска "Ужгород" на границе со Словацкой Республикой. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

Блокировщиики находятся на расстоянии до одного километра от грузового терминала пункта пропуска.

Акция началась в 9:30 сегодня.

Пограничники просят путешествующих учесть данную информацию при планировании поездки за границу.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией уже неоднократно проводили различные акции, в том числе по блокированию дорог. Они требуют законодательно увеличить срок транзита в отношении ввоза автомобилей на территорию Украины.

Сегодня в 10.00 началась акция блокирования автодороги Чeрнивци-Порубнe. В акции принимают участие около 50 человек и 20 автомобилей.



Как сообщили в пресс-службе Черновицкого пограничного отряда, в населенном пункте Стерче, что примерно в двух километрах от пункта пропуска «Порубное», люди активно двигаются по пешеходному переходу, тем самым блокируя движение автотранспорта.

Ранее прокуратура завела уголовное дело по факту блокирования границы в Закарпатье

Напомним, что это уже не первая блокировка погранпереходов автомобилями на иностранной регистрации. Их владельцы пытаются склонить депутатов к принятию закона о легализации таких авто в Украине на особых условиях. В то же время, акции протеста не приносят результата, а лишь вызывают негатив со стороны остальных водителей, которые вынуждены терпеть неудобства и корректировать свой график...