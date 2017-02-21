Дальнобойщики возмутились перекрытием границы на Закарпатье (ВИДЕО)

|Активисты-пересичники полностью ограничили движение на КПП "Ужгород"
Так, водитель грузовых фур ополчились против "пересічників", которые полностью перекрывали движение на участке, неподалеку от словацкой границы в Ужгороде.
Активисты-пересичники полностью ограничили движение на КПП "Ужгород".
Ранее сообщалось, что около 50 человек на 30 автомобилях блокируют подъездную дорогу к международному пункту пропуска "Ужгород"
на границе со Словацкой Республикой
Комментарии
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Вот благодаря таким жобам-пересечникам и разруха в огрызке.Скоро видимо будет флеш-моб :"Погрейся возле костра из автохлама перессечника.