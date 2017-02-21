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Дальнобойщики возмутились перекрытием границы на Закарпатье (ВИДЕО)

23.02.2017 (05:13)
Активисты-пересичники полностью ограничили движение на КПП
Активисты-пересичники полностью ограничили движение на КПП "Ужгород"
Так, водитель грузовых фур ополчились против "пересічників", которые полностью перекрывали движение на участке, неподалеку от словацкой границы в Ужгороде.
Активисты-пересичники полностью ограничили движение на КПП "Ужгород".
Ранее сообщалось, что около 50 человек на 30 автомобилях блокируют подъездную дорогу к международному пункту пропуска "Ужгород" на границе со Словацкой Республикой

Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

23.02.2017 (06:30) / ВИЖУ

Вот благодаря таким жобам-пересечникам и разруха в огрызке.Скоро видимо будет флеш-моб :"Погрейся возле костра из автохлама перессечника.