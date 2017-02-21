В Закарпатье грузовой поезд сбил молодого парня

23.02.2017 (05:25)

Полиция опросила свидетелей и работников железной дороги

Вчера, 22 февраля, недалеко от железнодорожного переезда по улице Ивана Франко в Мукачево, поезд зацепил молодого парня.

Потерпевшего забрала скорая помощь. Полиция опросила свидетелей и работников железной дороги.

По словам работника Львовской железной дороги, предварительно молодой человек в возрасте 25-30 лет шел по путям прямо на встречу грузовому поезду который ехал с стороны Кольчине.

Транспорт задел парня дав телесных травм.

Предварительно у него диагностировали черепно-мозговую травму, тупую травму живота, перелом грудной клетки, костей таза и многие другие. Врачи стабилизировали немного его состояние, но еще рано что-то говорить.