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На территории Закарпатской области объявлен план «Сирена»

23.02.2017 (14:39)
Закарпатец получил три сквозные пулевые огнестрельные ранения
Закарпатец получил три сквозные пулевые огнестрельные ранения

Полиция пытается найти преступников, которые расстреляли из автомата мужчину. Как сообщает прокуратура области, накануне около половины одиннадцатого вечера в селе Деловое был убит житель города Рахов.

В селе Деловое Раховского района Закарпатской области в среду вечером возле ресторана был застрелен мужчина. Об этом информирует областная прокуратура. Отмечается, что в жителя райцентра несколько раз выстрелил неизвестный. В результате инцидента пострадавший получил три огнестрельных ранения. По пути в больницу мужчина скончался. В данный момент не установлено, с какого оружия именно стреляли в погибшего. На месте события обнаружены 4 металлических гильзы калибра 7,62 мм. Уточняется, что стрелять в мужчину начали, когда тот находился возле собственного авто. Полиция открыла дело по ст. 115 УК Украины "умышленно убийство".


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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