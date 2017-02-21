На территории Закарпатской области объявлен план «Сирена»

23.02.2017 (14:39)

Закарпатец получил три сквозные пулевые огнестрельные ранения

Полиция пытается найти преступников, которые расстреляли из автомата мужчину. Как сообщает прокуратура области, накануне около половины одиннадцатого вечера в селе Деловое был убит житель города Рахов.

В селе Деловое Раховского района Закарпатской области в среду вечером возле ресторана был застрелен мужчина. Об этом информирует областная прокуратура. Отмечается, что в жителя райцентра несколько раз выстрелил неизвестный. В результате инцидента пострадавший получил три огнестрельных ранения. По пути в больницу мужчина скончался. В данный момент не установлено, с какого оружия именно стреляли в погибшего. На месте события обнаружены 4 металлических гильзы калибра 7,62 мм. Уточняется, что стрелять в мужчину начали, когда тот находился возле собственного авто. Полиция открыла дело по ст. 115 УК Украины "умышленно убийство".