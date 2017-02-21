В Закарпатье автобус с пассажирами из-за тумана и гололеда лег на бок (ФОТО)

23.02.2017 (21:16)

В Закарпатье в ДТП пострадали четыре пассажира автобуса

Недалеко от села Великие Береги в Закарпатской области 22 февраля перевернулся автобус, в котором ехали 18 пассажиров.

Известно, что автобус марки Mercedes-Benz, которым управлял 28-летний житель села Нижние Реметы, съехал в кювет и перевернулся. Авария произошла на дороге между селами Великие Береги и Кидеш. В салоне находились 18 работников местного предприятия.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира. Они обратились за помощью в больницу.

Предварительной причиной аварии называются гололед и туман. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезвым. При этом в полиции не исключают, что он мог нарушить правила дорожного движения.

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