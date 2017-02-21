NASA нашло пригодные для жизни планеты (ВИДЕО)

24.02.2017 (04:39)

Удивительно, но остальные экзпланеты вoзле Trappist , тоже имеют размер Земли

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Звезда под названием TRAPPIST находится на расстоянии всего в сорок световых лет от нас. На планетах даже есть вода. И что поразительно — размер всех трёх планет, как у Земли. Никаких сигналов, исходящих от этих планет, пока не зарегистрировано.Однако с запуском ДВСТ телескопа, ученые получили более чёткую картину планет. К тому же, мощнейшие спектрографы позволят даже узнать их атмосферный состав.Разница в орбитах между планетами измеряется в несколько миллионов километров. Год на обеих планетах равен соответственно 9 и 10 земным дням.Космический телескоп НАСА показал нам первую известную систему из семи планет. Открытие устанавливает новый рекорд по наибольшему количеству обитаемых планет, найденных вокруг одной звезды за пределами нашей Солнечной системы.Все эти семь планет могут иметь жидкую воду — ключ к жизни.Система планет находится относительно близко от нас, в созвездии Водолея — примерно в 40 световых лет (235 триллионов миль) от Земли.Итак, теперь чуть подробней и спокойней.Сам факт открытия сразу трёх планет в другой звёздной системе имеющих размер Земли (серьёзно, один в один!) и обращающихся вокруг своей звезды в «зоне обитания» — грандиозен! Это означает, что таких «Солнечных» систем в нашей Галактике столько, что цифра в миллиарды планет удивит кого-угодно!На двух из них «подозревается» вода в жидком виде, так как обычным компонентом формирования планет является водяной лёд, который в последствии дальнейшего формирования может превратится в водяной покров на этих планетах.Биосигнатурами являются не только вода, но и водород, гелий, кислород и т.д. Более подробные исследования будут производится многими научными организациями, так как поражает близость этих экзопланет к нам.В ближайшем будущем будут всё чаще и чаще появляться такого рода новости. Представьте, всего несколько лет назад никто и подумать не мог о таком быстром повороте событий. Однако сейчас мы начали жить с осознанием того, что вокруг нас, в этом необъятном пространстве Вселенной могут быть миры похожие на Землю и может быть даже имеющие инопланетную жизнь. Всё идёт к этому и это понимание становится всё сильнее и сильнее.Через пару лет, после запуска ДВСТ, мы вероятно будем жить в другом мире, уже зная экзопланеты, где с очень высокой вероятностью будут находится другие существа, неважно, что это будут просто микробы, но они будут инопланетными. Как быстро всё меняется.Удивительно, но остальные экзпланеты вoзле Trappist звезды, тоже имеют размер Земли! Действительно фантастика.В отличие от нашего Солнца, TRAPPIST-1 звезда классифицируется как ультра-крутой карлик. Все семь планетарных орбит TRAPPIST-1 расположены довольно близко к принимающей звезде.Планеты также очень близки друг к другу. Если бы человек стоял на поверхности одной из планет, то мог бы созерцать геологические особенности или облака соседних миров.