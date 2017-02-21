В Берегово установили новые ограничения для въезда грузовиков (ВИДЕО)

24.02.2017 (07:28)

Тяжеловесные фуры разрушают дома жителей Берегово

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Мало того, дорога совершенно не приспособлена к проезду тяжеловесных авто. Поэтому их дома разрушаются. Местные боятся остаться без крыши над головой.В Берегово состоялось совещание с участием правоохранителей и руководителей государственных структур относительно систематических нарушений правил дорожного движения водителями грузовых автомобилей.Учитывая, что грузовики продолжают идти через город, было решено установить дополнительные четыре ограничители на улицах Мукачевский (перекресток Льва, Акации), Стефаника (перекресток Этвеша Йожефа), Корятовича (вблизи спорткомплекса) и Шевченко (у Жаворонку), - пишет мэр Берегово Золтан Бабяк на своей странице в Фейсбуке.