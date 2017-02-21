Москаль предложил способ очистить Закарпатье от мусорных свалок

24.02.2017 (10:20)

Есть два способа очистки Закарпатья от мусора

Глава Закарпатья просит Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг установить "зеленый" тариф за электроэнергию от сжигания мусора. Отсутствие установленных законодательством "зеленых" тарифов за электроэнергию от сжигания твердых бытовых отходов делает невозможным строительство мусоросжигательных заводов в Украине.

"Есть два способа очистки Закарпатья от мусора, который накапливается много лет и во время паводков позорит область перед Словакией и Венгрией. Первый – это раздельная сортировка, которая является затратной и требует утилизации значительной части отходов. И второй – сжигание отходов с производством электроэнергии, отоплением помещений, подогревом воды и подачей остатков электричества в Единую энергетическую систему. К нам неоднократно приезжали инвесторы из разных стран мира, которые готовы строить современные, экологически безопасные мусоросжигательные заводы. Однако им нужна прибыль от продажи электроэнергии, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕП), не установила тариф за электроэнергию от сжигания мусора.

Пока такой тариф не будет введен законодательством, проблема с мусором не будет решена. За прошедшие десятилетия в Украине накопилось столько отходов, что их сжигания с избытком перекрыло бы потребности в электроэнергии, которую мы получаем от антрацита из оккупированных территорий на Донбассе. При этом современные мусоросжигательные заводы способны перерабатывать не только свежие, но и старые отходы, поэтому за несколько лет они вычистили бы Закарпатье от закрытых и стихийных свалок. Однако инвестор, вкладывающий деньги в строительство завода, хочет получать прибыль за проданную в Единую энергетическую систему электроэнергию, а на региональном уровне этот вопрос решить невозможно. Поэтому я обратился в НКРЭП с просьбой инициировать внесение соответствующих изменений в Закон Украины "Об электроэнергетике". Введение "зеленого" тарифа за электроэнергию от сжигания мусора стимулирует инвестиции в мусороперерабатывающую отрасль и позволит очистить страну от отходов", – отмечает глава Закарпатской облгосадминистрации.