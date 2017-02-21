Закарпатское джакузи в Лумшорах − настоящий СПА-отдых (ФОТО, ВИДЕО)

24.02.2017 (12:41)

Отдохнуть душой и телом – очередной повод посетить Закарпатье

Мы часто ищем новые впечатления за границей, не задумываясь о том, что в Украине есть масса неповторимых по своей красоте мест. Одно из этих мест – Закарпатье, "земля, приближенная к небу", богатая уникальными природными ресурсами. Этот край соединил в себе прошлое и настоящее: самобытную архитектуру, чудесную природу и развитую рекреационную зону.

Закарпатская область является самой экологически чистой зоной в Украине, потому многие туристы едут сюда оздоравливаться. Чистый горный воздух, хвойные леса в совокупности с минеральными источниками создают идеальные условия для лечения и оздоровления всего организма.

Одним из самых популярных видов оздоровления считается купание в чанах.

В небольшом селе Лумшоры и находятся знаменитые закарпатские чаны. Чан – это большая емкость в форме котла.

Древние кельты, населявшие Закарпатье, наливали минеральные или родниковые воды в выкопанные ямы, обложенные кожей животных. Потом они забрасывали туда же раскаленные на костре камни. Такую процедуру использовали для лечения ранений или болезней.

Чан в наше время – это чугунный котел, подогреваемый огнем на дровах. Они бывают разных размеров: в них могут находиться несколько человек одновременно. Чан наполняют минеральной водой, а под ним разжигают костер. Вода постепенно нагревается до 38 градусов.

Купание в чане нужно чередовать с погружением в холодную воду в находящейся рядом деревянной бочке или водоёме. Перепад температур положительно действует на организм человека и омолаживает кожу, и эффект значительно усиливается. Желательное время сеанса – 40 минут. Цена процедуры: 450 грн стоит сеанс в чане (на общее количество человек).

Благодаря воде, которой наполняется чан, можно забыть о стрессах, избавиться от усталости, депрессии, бессонницы и других нервных расстройств. Кроме того, улучшается работа опорно-двигательного аппарата, оздоровляются вены, сосуды, восстанавливается нормальное кровообращение. Медики заметили, что регулярное посещение чана значительно снижает риск простудных заболеваний.

Благодаря высокой температуре, через поры проникают целебные компоненты минеральной воды, выводятся из организма шлаки и токсины, кожа становится гладкой и упругой. При добавлении различных экстрактов в минеральную воду, эффект процедуры может меняться.

Чан с сероводородной минеральной водой

Купание в чане с минеральной водой, насыщенной сероводородом, стимулирует иммунную систему, улучшает деятельность опорно-двигательного аппарата и придает коже упругость.

Чан с натуральным хвойным экстрактом

Почувствовать успокаивающее свойство хвои можно после купания в чане с натуральным хвойным экстрактом. Хвойные чаны укрепляют защитные силы организма, повышают иммунитет, благотворно влияют на состояние кожи и центральную нервную систему.

Чан с закарпатскими травами

Почувствовать сладкий аромат закарпатских трав и исцелить душу и тело лучше в чане с закарпатскими травами. Чан подарит ощущение комфорта и блаженства, снимет стресс и очистит тело.

Чан с лепестками роз

Кроме эстетического наслаждения, купание в чане снимает стресс и улучшает настроение. При контакте с кожей омолаживает ее, делая гладкой и шелковистой. И главное - роза укрепляет иммунитет!

Чан с лесными ягодами

Чан с лесными ягодами благоприятно действует не только на кожу, но и на весь организм в целом: укрепляет иммунитет, омолаживает организм и снимает стресс.

Кстати, в Лумшорах советуем попробовать местные настойки - хреновку и калгановку, а также ежевичное вино. Кухня здесь, как и вся закарпатская кухня - настолько вкусная, что наедать лишние калории абсолютно не жаль.

Как добраться в Лумшоры: в Ужгород или до станции Свалява - поездом, маршрутки Ужгород - Лумшоры ходят дважды в день.

Оздоровиться, насладиться прекрасными видами природы и отдохнуть душой и телом – очередной повод посетить Закарпатье.

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