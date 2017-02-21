Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 25 февраля

25.02.2017 (07:01)

В Ужгороде переменная облачность, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 1 ° тепла - 4 ° мороза, днем 3-8 ° тепла, в горах местами ночью до 8 ° мороза, днем 0-5 ° мороза.

В Ужгороде ясное утро и погожий день плавно перетекут в пасмурный вечер. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью около 0 °, днем 5-7 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 25 февраля:

МАКС: 17.2° (1989)

МИН: -15.7° (1983)

Народный прогноз погоды: 25 февраля почитается память святого Алексия, чудотворца. В народе 25 февраля назывался днем Алексея Рыбного, потому что если в этот день наступала оттепель — летом будет хорошо ловиться рыба. С этого дня в течение трех дней выставляли на утренний мороз зерно, предназначенное для посева, говоря, что тронутые морозом семена дают лучший урожай. Если на Алексея небо звездно, можно ждать хлеборода. А солнечный день обещал хороший урожай яблок.