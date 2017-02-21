В Закарпатье "пересечник" сбил человека и оставил умирать на дороге

25.02.2017 (07:08)

ДТП в Закарпатье. От полученных травм пострадавший скончался

23 февраля, около 23 часов в селе Нижний Коропец Мукачевского района произошло смертельное ДТП.

Родитель за рулем автомобиля «Renault» иностранной регистрации сбил мужчину, который переходил дорогу, и скрылся с места происшествия.

Как рас сказали в полиции, смертельная авария произошла на автодороге Мукачево-Берегово. 40-летний житель Мукачево, двигаясь на автомобиле «Renault» чешской регистрации с Берегова в Мукачево, на автодороге возле села Нижний Коропец совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу.

Пострадавший от полученных травм погиб на месте аварии.

Личность погибшего устанавливается, при нем не было документов. На вид мужчине 50-65 лет.

С места происшествия водитель скрылся, однако его уже задержали.

Как объяснил водитель, убежал потому, что находился в состоянии аффекта.

Полиция начала уголовное производство. По результатам экспертизы на алкоголь следует, что водитель был трезв.

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