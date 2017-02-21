Савченко приехала в ДНР (ФОТО)

|Савченко приехала в колонию в Макеевке
Руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан и депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прибыли сегодня в исправительную колонию в Макеевке.
Они находятся на территории учреждения, передает один из сайтов сепаратистов. Отмечается, что визит проходит в закрытом режиме.
"Депутат привезла с собой из Украины посылки для заключенных от родственников", - говорится в сообщении сайта боевиков.
Как сообщалось, сегодня сепаратисты заявили, что Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан приехали на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы навестить украинских военнопленных.
Народный депутат Украины Надежда Савченко прокомментировал свой визит в "ДНР".
Она на своей странице в Facebook попросила всю Украину поддержать ее, как тогда, когда она была в плену.
"Я сейчас сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить наших украинских пленных и довести гуманитарную составляющую Минского процесса до финала", - говорится в сообщении Савченко.
"Мне очень не легко, но я борюсь!" - написала нардеп.
Савченко не предупредила СБУ о поездке в ДНР
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