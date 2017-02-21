Савченко приехала в ДНР (ФОТО)

25.02.2017 (07:34)

Савченко приехала в колонию в Макеевке

Руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан и депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прибыли сегодня в исправительную колонию в Макеевке.

Они находятся на территории учреждения, передает один из сайтов сепаратистов. Отмечается, что визит проходит в закрытом режиме.

"Депутат привезла с собой из Украины посылки для заключенных от родственников", - говорится в сообщении сайта боевиков.

Как сообщалось, сегодня сепаратисты заявили, что Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан приехали на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы навестить украинских военнопленных.

Народный депутат Украины Надежда Савченко прокомментировал свой визит в "ДНР".

Она на своей странице в Facebook попросила всю Украину поддержать ее, как тогда, когда она была в плену.

"Я сейчас сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить наших украинских пленных и довести гуманитарную составляющую Минского процесса до финала", - говорится в сообщении Савченко.

"Мне очень не легко, но я борюсь!" - написала нардеп.

Савченко не предупредила СБУ о поездке в ДНР