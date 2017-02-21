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В Закарпатье жители райцентра до сих пор празднуют Новый год!

25.02.2017 (07:55)
Новогодняя елка стоит на центральной площади в Великом Березном
Новогодняя елка стоит на центральной площади в Великом Березном

Скоро уже весна, а в Великом Березном, что на Закарпатье еще не сняли украшения с новогодней елки. Новогодняя красавица стоит на центральной площади райцентра

Местные жители шутят, что новогодняя красавица простоит убранной к следующему Новому году.
Всего в Великом Березном было две Новогодние елки – главная, которую установили местные чиновники, и другая - украшенная волонтерами.
Не сняли украшения с елки, которую украшали волонтеры. Она красуется на центральной площади населенного пункта, и никому до этого дела нет.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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