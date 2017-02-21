В Закарпатье жители райцентра до сих пор празднуют Новый год!

25.02.2017 (07:55)

Новогодняя елка стоит на центральной площади в Великом Березном

Скоро уже весна, а в Великом Березном, что на Закарпатье еще не сняли украшения с новогодней елки. Новогодняя красавица стоит на центральной площади райцентра

Местные жители шутят, что новогодняя красавица простоит убранной к следующему Новому году.

Всего в Великом Березном было две Новогодние елки – главная, которую установили местные чиновники, и другая - украшенная волонтерами.

Не сняли украшения с елки, которую украшали волонтеры. Она красуется на центральной площади населенного пункта, и никому до этого дела нет.