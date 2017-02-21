В Закарпатье хотят подыскать парочку депутатов на роль главных сепаратистов

25.02.2017 (08:10)

СБУ провела обыски в Закарпатском облсовете. Ищут сепаратистов и шатунов

В четверг, 23 февраля, Служба безопасности Украины провела обыск в Закарпатском областном совете. По информации источника, предметом интереса работников СБУ стали "проявления сепаратизма, которые отслеживаются по материалам одной из сессий, состоявшейся в конце осени, где поднимался вопрос свободных экономических зон и экономической самостоятельности Закарпатья".

При этом, как информируется, изымались стенограммы сессии материалы о ходе заседаний депутатских комиссий и тому подобное.

Впрочем, как сообщает другой источник Закарпатье онлайн, предметом интереса спецслужбы стали, вероятно, определенные инициативы, озвученные, в частности, во время заседания рабочей группы по подготовке внесения изменений в Закон Украины «О специальной экономической зоне «Закарпатье» (от 22.03.2001 № 2322 -III)», которое состоялось в Закарпатском облсовете 28 ноября.

Руководил работой заседания исполняющий полномочия председателя облсовета Иосиф Борт (глава Закарпатской областной организации "КМКС" - Партии венгров Украины ", активным в его ходе был председатель комиссии по вопросам законности, правопорядка, имущества и приватизации, регламента, представитель политической партии" Оппозиционный блок "Виктор Русин.

Как говорится в информации по этому поводу на официальном сайте Закарпатской ОГА, по итогам того заседания, было признано необходимым "восстановление функционирования СЭЗ "Закарпатье" путем внесения изменений в действующее законодательство, в частности, изменений в Закон Украины" О специальной экономической зоне "Закарпатье" .

В общем в Закарпатье хотят подыскать пару депутатов на роль главных сепаратистов...

Читатели в соцсетях комментируя эту новость , утверждают, что главные сепаратисты Украины сидят в Кабмине и Верховной Зраде, и успешно разваливают великую страну.