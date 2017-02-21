Группа "Rock-H" презентовала свой новый клип "Катерино" (ВИДЕО)

25.02.2017 (09:04)

"Рокаш" спел о девушке Катерине в новом клипе

Рейтинг: 1

На днях в сети закарпастская группа "Рокаш" презентовала новую видеоработу и она уже пришлась по душе поклонникам.Музыканты рассказали, как снимался видеоклип:Этот клип стал для нас сплошным экспериментом. Начнем с того, что песню записал гуру саунд-продюсирования, который сотрудничает с Океаном Эльзы, Виталий Телезин. Сам по себе этот факт стал для группы огромным толчком вперед.Кроме того, после многих лет размышлений создать что-то с нами согласился художник из Ужгорода, о котором ходят легенды James Stranger или Дмитрий Фесенко (Павлов). Впервые мы предложили ему сотрудничество еще 5 лет назад. А когда судьба снова нас свела и мы поделились планами о следующем клипе - идеи Дмитрия нас приятно шокировали. Он принес нарисованные от руки раскадровки с образами, которых бы хватило минимум на три клипа, если не на пять. Далеко не все его задумки мы смогли воплотить в этом клипе. Вдохновение и творчество, которые мы видели в глазах Дмитрия побудили нас воплощать довольно масштабные и непростые в исполнении его идеи. Был построен съемочный павильон с разными по съемочным локациям, чтобы весь клип снять в одном помещении.Не испугался сюрреалистических образов Дмитрия и наш друг и единомышленник видеограф Андрей Олаг, и смог лучше раскрыть и снять замыслы режиссера, а затем и фирменно обработать их на стадии пост-продакшена. Подчеркнула характер главной героини в ее перевоплощениях таланиливый визажист Ирина Тарасова.Нам пришлось во многом упростить съемочные локации и перечень реквизита, но все равно реквизит для клипа собирали по всему Закарпатью. Лиру и мандолину нам одолжил Василий Полажинец из Хуста, граммофон - Федор Федорович Коприва из Мукачево. Интересно, что контрабас, который нам дал в пользование Илья Васильевич Надо, уже снимался в нашем первом клипе "l'amour" семь лет назад, и с того времени более нигде не был задействован в подсобке мукачевской музыкальной школы №1 вплоть до своего возвращения в клипе "Катя". Старинные предметы домашнего обихода - швейная машинка, утюг, прялка, принадлежности для стирки - это семейные реликвии родителей Виктора и Ирины Янцо.Героиней клипа стала слушательница группы, и одновременно племянница лидера группы Виктора Янцо Марьяна Плавайко. Такая вот коррупция ;)Клип снимали три дня, в течение которых на площадке случилось много приключений. Но самым веселым стал момент, когда от свечи, прикрепленной к шляпе Виктора, загорелась сама шляпа. Хорошо, что менеджер группы Ирина вовремя заметила что "шапка горит", и возгорание потушили.