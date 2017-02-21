Драгобрат - лучший курорт горнолыжного бархатного сезона (ВИДЕО)

25.02.2017 (10:18)

Драгобрат - самый высокогорный горнолыжный курорт Украины

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Драгобрат - самый высокогорный горнолыжный курорт Украины с 10 подъемниками и 20 трассами и расположен на высоте 1400 м над уровнем моря. Драгобрат - любимый курорт сноубордистов и любителей фрирайда. Драгобрат смело может похвастаться красотой уникальной карпатской природы. К тому же его отрезанность от окружающих городов и сел дает возможность посетителям сполна насладиться горным отдыхом в горах.Курорт окружен горами в форме подковы, что обеспечивает главную его приманку - снег не сходит долгое время, а кататься здесь можно целых 7 месяцев в году с ноября по май.Цены (на человека): проживание – от 200 грн в день, ски-пасс – 15-50 грн за подъем