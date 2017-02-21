Куда отправиться в марте в Закарпатье

25.02.2017 (10:39)

Эротический фестиваль "Мартовские коты" в Ужгороде 24-26 марта

С каждым днем становится теплее, настроение улучшается, и выходные можно проводить не дома с книгой под пледом, а отправляться на интересные мероприятия. Не сиди дома: с приходом весны жизнь должна бить ключом!

Фестиваль вина в Берегово 3-5 марта 2017

Международный фестиваль вина в Берегово Закарпатской области проводит Винный Рыцарский Орден святого Венцела, члены которого взяли на себя обязательства возродить и популяризировать винную славу Береговщины. Закарпатские виноделы ежегодно ранней весной собираются в Берегово на центральной площади и в течение 3 дней предлагают продегустировать свои лучшие образцы вина прошлогоднего урожая. Программа Международного фестиваля вина в Берегово включает дегустацию лучших сортов закарпатских вин, выставку-продажу оборудования для производства вина, обмен опытом между виноделами, конкурсы, выступления музыкантов и танцевальных коллективов, песни и танцы, посвященные вину.

Эротический фестиваль "Мартовские коты" в Ужгороде 24-26 марта

В конце марта столица Закарпатья созывает раскованных эстетов на Международный эротический арт-фестиваль "Мартовские коты". Цель фестиваля "Мартовские коты" - развитие и популяризация современного искусства, воспитание эстетических чувств посредством популярной, привлекательной для широких слоев населения темы эротики, воспитание здорового, не искаженного штампами и стереотипами, отношения к прекрасному, повышения туристического потенциала Ужгорода и всего Закарпатья. Традиционно участниками события будут художники из Украины, Польши, Беларуси и других стран.