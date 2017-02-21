Закарпатцы могут оформить карточку малого пограничного движения с Венгрией

|Кто может получить венгерскую карточку малого пограничного движения
Жители следующих населенных пунктов Закарпатской области Украины имеют право получить венгерскую карточку малого пограничного движения согласно общим условиям
Список населенных пунктов жители которых могут получить венгерскую карточку малого пограничного движения
Андреевка
Анталовцы
Арданово
Астей
Бабичи
Бадалово
Бадов
Бакош
Балажер
Баранинцы
Барбово
Барвинок
Баркасово
Батрадь
Батфа
Батево
Бене
Бенедиковцы
Берегово
Берегуйфалу
Березинка
Быстрица
Белки
Бобовище
Богаревица
Боржава
Боржавское
Боронява
Ботар
Ботфалва
Брестов
Брод
Бронька
Буковый
Буковинка
Буштино
Вары
Вел. Берега
Вел.Бакта
Вел.Бийгань
Вел.Геивци
Вел.Добронь
Вел.Ком пяти
Вел.Копаня
Вел.Лазы
Вел.Лучкы
Вел.Паладь
Вел.Раковець
Вел.Розтока
Велятин
Вивовые
Вербовец
Вертеп
Верх.Визниця
Верх.Коропець
Верх.Реметы
Верхняя Солотвина
Веряца
Вилок
Виноградов
Вышково
Ольховка
Ольховица
Ольшинки
Веночного
Волково
Воловица
Вонигово
Ворочево
Гайдаш
Галабор
Галоч
Гандеровица
Гать Герцовцы
Гетен
Гетиня
Геча
Глубокое
Голубиное
Бугорки
Бугорок
Горинчово
Горонглаб
Горонда
Грабово
Гребля
Грибовке
Гудя
Гуняди
Гут
Гута
Даниловка
Данилово
Демечи
Дерцен
Дешковица
Дыйда
Делец
Делец
Долгое
Долгое Поле
Домбоки
Доробратово
Драгиня
Драчино
Дротинцы
Дубы
Дубино
Дубрыничи
Дубровка
Дубровка
Дунковица
Дусино
Дюла
Есень
Жборовцы
Жнятино Жуково
Заболотное
Завбуч
Завидово
Завосина
Загаття
Залом
Залужье
Запсонь
Заречное
Заречево
Заречье
Затисовка
Уютное
Зняцево
Золотарево
Зубовка
Ивановке
Ивашковица
Иза
Ильковцы
Ильница
Имстичево
Ирлява
Иршава
Кайданово
Каллов
Кальник
Каменный пьяница
Каменское
Карачин
Карпаты
Карповтлаш
Каштаново
Квасово
Кендереши
Керецки
Кибляры
Кидеш
Кинлодь
Кинчеш
Киреши
Кленовец
Климовица Клочки
Ключарки
Клячаново
Кобалевица
Кольчино
Концово
Копашново
Копыновцы
Корытняны
Королева
Косино
Косонь
Кошелево
Крайнее
Крайниково
Крайняя Мартынка
Кривая
Кривой
Крытое
Кузьмино
Кучава
Кушница
Куштановица
Скамейки
Лалово
Лецовица
Липецкая Поляна
Липовец
Липча
Линце
Лисарня
Лоза
Локоть
Лопушанка
Лохово
Луково
Лунка
Ляховцы
Макарево
Мал.Бийгань
Мал.Геивци
Мал.Добронь
Мал.Копаня
Мал.Мартинка Мал.Раковець
Мал.Розтока
Попово
Малые Селменци
Матиево
Маюрки
Медведевке
Микуловцы
Минай
Мирча
Медяница
Модерош
Мокрая
Монастырец
Мочола
Мужиево
Мукачево
Нанково
Неветленфолу
Невицкое
Негрово
Ниж.Болотне
Ниж.Коропець
Ниж.Реметы
Ниж.Селище
Нижнее Солотвино
Нов.Давидково
Нов.Клинове
Новое Село
Новобарово
Новоселица
Новоселица
Новоселица
Обава
Облаз
Ожоверх
Окли
Окли Гедь
Александровка
Олешник
Онок
Оноковцы
Ореховица
Оросиево Осава
Осий
Павшино
Паладь -Комаровцы
Палло
Пасека
Пастилки
Пацканево
Перекресток
ПЕРЕЧИН
Петровка
Пийтерфолво
Подвиноградов
Подгорное
Подгорб
Пистрялово
Плавье
Плоскановица
Попово
Порошково
Посич
Поточок
Приборжавское
Притисянское
Пузняковцы
Пушкино
Райфаново
Раково
Ракош
Ракошино
Ратовцы
Розовка
Рокосово
Ромочевица
Россошь
Ростовятица
Русская Долина
Русская Кучава
Русское
Русское Поле
Русские Геевцы
Русские Комаровцы
Сасово
Свалява Свобода
Среднее
Серне
Синяк
Сельцо
Симер
Симерки
Слоповый
Смологовица
Собатин
Сокирница
Соловка
Соломоново
София
Сословно
Стар.Давидково
Стебливка
Сторожница
Страбичево
Стрипа
Стройное
Сусково
Сухая
Сюртое
Сюрюк
Тарновцы
Теково
Тыйглаш
Тисаагтелек
Тисаашвань
Тисауйфалу
Тисобикень
Тополин
Тростник
Тростяница
Турица
Турички
Турья-Реметы
Турья-Быстрая
Турья-Пасека
Тячев
Ужгород
Фанчиково
Фертешолмаш Форголань
Форнош
Хищная
Хмельник
Холмец
Холмовец
Холмок
Худлево
Хуст
Хустец
Цыгановцы
Чабановка
Чабин
Часловцы
Чепа
Червенево
Красное
Череевцы
Черна
Черник
Чертеж
Чертеж
Четфалва
Чинадиево
Чикош-Горонда
Чома
Чомонин
Чоп
Чоновцы
Черный Поток
Черный Поток
Чернотисов
Шаланки
Шаян
Шенборн
Широкое
Шишловцы
Шкуратовцы
Шом
Счастливое
Яблуница
Яблоновка
Яноши
Ярок
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