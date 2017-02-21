Москаль раскритиковал работу полиции на дорогах Закарпатья

|Новая полиция наносит вред обществу, - Москаль
Статистический анализ аварийности на дорогах Закарпатья свидетельствует о провале работы Новой патрульной полиции (НПП). Как указывают официальные цифры, старая Госавтоинспекция гораздо эффективнее контролировала автомобильное движение на Закарпатье.
- Мы сравнили количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и пострадавших в Ужгороде, Мукачево, и на трассе «Чоп - Киев» в пределах Закарпатской области за 2014, 2015 и 2016 годы, - отмечает председатель ОГА Геннадий Москаль. - Именно эти участки - сфера ответственности Новой патрульной полиции, которвя приняла присягу в конце ноября 2015 г. Фактически НПП начала работать в 2016, поэтому показатели по 2014 и 2015 годам касаются работы старой ГАИ, а в 2016-м - Новой патрульной полиции.
Так вот, в 2014 году в Ужгороде зарегистрировано 63 ДТП, в результате которых 5 человек погибли и 70 получили различные травмы. В следующем, 2015 году в Ужгороде произошло 64 ДТП (рост на 1,5%), в результате которых 4 человека погибли и 75 получили травмы. А в 2016 году (то есть с работе Новой патрульной полиции) количество ДТП в областном центре Ужгороде выросло до 97 случаев или на 51,5%! В результате 5 человек погибли и 109 получили различные травмы (увеличение травмированных - на 45,3%).
Аналогичная ситуация и в Мукачево. В 2014 году в городе произошло 45 ДТП, в которых 3 человека погибли и 50 травмированы. В следующем, 2015 году в Мукачево зарегистрировано 53 ДТП (10 человек погибли и 55 травмированы). А в 2016 году, за время работы Новой патрульной полиции, количество ДТП в Мукачево выросло до 78 случаев или на 41,7%. Количество травмированных при этом увеличилось до 90 человек или на 74,6%.
На трассе «Киев-Чоп» в рамках Закарпатья за 2014 зарегистрировано 51 ДТП, в которых 25 человек погибли и 75 получили травмы. В 2015 году произошло 56 ДТП (18 человек погибли, 79 травмированы). А в 2016 году количество ДТП возросло до 79 случаев, или на 41,07%, а количество травмированных - до 138 или на 74.6%.
Эти цифры еще раз подтверждают, что широко разрекламированная и сплошь реформированная полиция не то, что не дает никакой пользы обществу, а наоборот - наносит вред и резко увеличивает травматизм на дорогах.
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"Херню эту создали для YouTube, больше ни для чего", - Москаль о новой полиции
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ЕЖЕДНЕВНО,НАРУШАЯ ВСЕ ПРАВИЛА ПДД РОДИТЕЛИ ПОДВОЗЯТ СВОИХ ДЕТЕЙ К ТРЕТЬЕЙ ШКОЛЕ,ПО НАБЕРЕЖНОЙ К САМОМУ КРЫЛЬЦУ. БЕШЕНЫЕ МАМОЧКИ ДЛЯ РАЗВОРОТА ИСПОЛЬЗУЮТ ТРОТУАР,ЧУТЬ НА НАЕХАВШИ НА ОСТАЛЬНЫХ УЧЕНИКОВ ДАННОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. ТАКУЮ КАРТИНУ ВЫ СМОЖЕТЕ УВИДЕТЬ ЕЖЕДНЕВНО. ВОПРОС. ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ ДВА ПАРНЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ,ЕСЛИ ВЕСЬ НАРОД ТУПО БЫДЛО?
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Бидлят на росію утправити най там си чинять руській мір.