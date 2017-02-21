Москаль раскритиковал работу полиции на дорогах Закарпатья

25.02.2017 (16:34)

Новая полиция наносит вред обществу, - Москаль

Статистический анализ аварийности на дорогах Закарпатья свидетельствует о провале работы Новой патрульной полиции (НПП). Как указывают официальные цифры, старая Госавтоинспекция гораздо эффективнее контролировала автомобильное движение на Закарпатье.

- Мы сравнили количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и пострадавших в Ужгороде, Мукачево, и на трассе «Чоп - Киев» в пределах Закарпатской области за 2014, 2015 и 2016 годы, - отмечает председатель ОГА Геннадий Москаль. - Именно эти участки - сфера ответственности Новой патрульной полиции, которвя приняла присягу в конце ноября 2015 г. Фактически НПП начала работать в 2016, поэтому показатели по 2014 и 2015 годам касаются работы старой ГАИ, а в 2016-м - Новой патрульной полиции.

Так вот, в 2014 году в Ужгороде зарегистрировано 63 ДТП, в результате которых 5 человек погибли и 70 получили различные травмы. В следующем, 2015 году в Ужгороде произошло 64 ДТП (рост на 1,5%), в результате которых 4 человека погибли и 75 получили травмы. А в 2016 году (то есть с работе Новой патрульной полиции) количество ДТП в областном центре Ужгороде выросло до 97 случаев или на 51,5%! В результате 5 человек погибли и 109 получили различные травмы (увеличение травмированных - на 45,3%).

Аналогичная ситуация и в Мукачево. В 2014 году в городе произошло 45 ДТП, в которых 3 человека погибли и 50 травмированы. В следующем, 2015 году в Мукачево зарегистрировано 53 ДТП (10 человек погибли и 55 травмированы). А в 2016 году, за время работы Новой патрульной полиции, количество ДТП в Мукачево выросло до 78 случаев или на 41,7%. Количество травмированных при этом увеличилось до 90 человек или на 74,6%.

На трассе «Киев-Чоп» в рамках Закарпатья за 2014 зарегистрировано 51 ДТП, в которых 25 человек погибли и 75 получили травмы. В 2015 году произошло 56 ДТП (18 человек погибли, 79 травмированы). А в 2016 году количество ДТП возросло до 79 случаев, или на 41,07%, а количество травмированных - до 138 или на 74.6%.

Эти цифры еще раз подтверждают, что широко разрекламированная и сплошь реформированная полиция не то, что не дает никакой пользы обществу, а наоборот - наносит вред и резко увеличивает травматизм на дорогах.

-

"Херню эту создали для YouTube, больше ни для чего", - Москаль о новой полиции



