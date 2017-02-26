Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 26 февраля

26.02.2017 (06:59)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 3-8 ° мороза, днем 2-7 ° тепла, в горах местами 0-3 ° мороза.

День будет облачным, несмотря на ясную ночь. Утром небо в Ужгороде покрылось облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 3-5 ° мороза, днем 4-6 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 26 февраля:

МАКС: 15.8° (1989)

МИН: -16.6° (1956)

Народный прогноз погоды: Воскресенье 26 февраля - последнее воскресенье перед началом Великого поста, когда завершается Масленица - православные называют Прощеным воскресеньем.

Если в этот день снег таял, то весна обещала быть хорошей, и наоборот, пасмурный день предсказывал холодную и затяжную весну. Если в вечер этого дня луна была красной, то на следующий день ожидали ветра, тепла и снега.