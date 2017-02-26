Прощеное воскресенье 2017: обычаи и запреты этого дня

26.02.2017 (07:08)

В Прощеное воскресенье принято всех прощать

Воскресенье 26 февраля - последнее воскресенье перед началом Великого поста, когда завершается Масленица - православные называют Прощеным воскресеньем. В этот день в храмах читаю Нагорную Проповедь, в которой говорится о прощении обид ближним, а также совершают особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане просят друг у друга прощения. Но почему это так важно? У кого и как нужно просить прощения в этот день?

В Церкви говорят "Без покаяния нет очищения, а без очищения нет прощения". Великий пост это и есть время смирения и очищения, но войти в него нужно с отпущенной обидой, которая является всегда поводом для вражды и черных мыслей.

Очень важно не подходить формально к этому процессу. Конечно, гораздо проще написать в соцсетях "простите меня все, кого обидел". Но разве это будет являться настоящим покаянием? Необходимо подойти к реальному человеку, которого вы задели словом или поступком, можно позвонить ему, можно отправить даже СМС, и от чистого сердца попросить извинения. Именно в этом суть Прощеного воскресенья.

Традиция зародилась еще в первые столетия христианства в Египте, когда монахи на время Великого поста уходили поодиночке в пустыню. Это было очень опасное путешествие, ведь выжить в песках нелегко. И действительно, возвращались к Пасхе далеко не все. Поэтому перед уходом в пустыню монахи всегда просили друг у друга прощения, чтобы в случае гибели не осталась не прощенной обида, которую они могли нанести в период совместного проживания.

Поэтому и сейчас первым делом нужно попросить прощения у тех, с кем мы живем вместе, у родных и близких, затем у соседей, друзей, коллег по работе, обязательно нужно вспомнить тех, кто слабее, младше нас, кто занимает более низшую должность и зависит от нас.

Кроме этого священники, рассказывая своим прихожанам о Прощеном воскресенье, всегда напоминают, что очень важно помолиться и о тех, кто нанес обиду вам и простить их. Это нужно сделать даже в том случае, если вы не получили от этих людей просьбу простить их. Возможно они духовно еще не созрели для этого шага, но ваша молитва поможет им в этом, а вы, в свою очередь, избавитесь от боли, которую причинила вам нанесенная обида.

Что нельзя желать в Прощеное воскресенье:

Алкоголь в этот день употреблять уже запрещает, как и мясные продукты.

Сегодня нельзя злиться, ссориться, вспоминать обиды, хотя вам наверняка о них напомнят.

В Прощеное воскресенье нельзя также заниматься тяжелой работой, следует отказаться от уборки, стирки и прочих дел по дому, но готовить не возбраняется.

В последний день Масленицы можно печь блины и есть молочную пищу, но только до восхода первой звезды. При этом остатки праздничной еды сжигали или отдавали скотине, посуду тщательно мыли. В конце праздника торжественно сжигали чучело Масленицы, а полученный пепел рассыпали по полям.