В Мукачево проходит фестиваль "Варишська палачинта - 2017"

26.02.2017 (08:43)

Варишська палачинта - 2017

В городском парке Победы в Мукачево проходит II-й ежегодный фестиваль блинов "Варишська палачинта - 2017".

На фестивале вы можете найти большое разнообразие блинов, бельгийские вафли, печенье, а для тех, кто хотел бы другого - пекутся шашлыки, мясо, картофель и многое другое.

Так, в этом году цены на блины начинаются от 15 гривен, конечно, их цена зависит от начинки. В меню можно найти блины с творогом, нутеллой, сгущенным молоком, курицей, джемом, маком, рыбой и икрой.

Хотя основная концепция фестиваля - это блины, но организаторы позволили в этом году кроме блинов готовить и известные закарпатские блюда.

Поэтому, на фестивале можно найти шашлык за 38 гривен порция, бограч от 35 гривен, жареный картофель от 20 гривен и многое другое.

В некоторых домиках продают печенье и сувениры.

Конечно, не фестиваль в Мукачево без вина и настоек. В домиках вы сможете найти разнообразные вина.

Ниже напомним вам программу мероприятий, которые подготовили на фестиваль "Варишська палачинта 2017".

26 ФЕВРАЛЯ (СУББОТА)

11:00 - Открытие фестивального городка. Угощение гостей блинами и закарпатскими блюдами.

11:00 - 13:00 - Национальные украинские и закарпатские мелодии.

13:00 - 13:30 - Выступление творческих коллективов города.

13:30 - 14:00 - Соревнования, конкурсы, викторины для детей и взрослых.

14:00 - 15:00 - Национальные украинские и закарпатские мелодии.

15:00 - 15:30 - определение и награждение победителей II фестиваля "Варишська палачинта" 2017.

15:30 - 16:00 - Выступления творческих коллективов города.

16:00 - 17:00 - Соревнования, конкурсы, викторины для детей и взрослых.

17:00 - 18:00 - Выступление творческих коллективов города.

18:00 - 21:00 - Национальные украинские и закарпатские мелодии.