В Украине собираются поднять выплаты за рождение детей

26.02.2017 (09:38)

Украина ставит антирекорды в демографии

За три последних года население Украины сократилось на 318 тысяч человек, а само государство ставит европейские антирекорды в демографии. Причин такой ситуации несколько, и они могут привести к социальной катастрофе в будущем.

Только за прошлый год маленьких украинцев появилось на 50 тысяч меньше, чем в 2015 году, а население сократилось в среднем на 176 тысяч человек.

"Для того, чтобы население у нас восстанавливалось, нужно, чтобы у нас рождалось 22 ребенка на 10 женщин", - объясняет заведующий отделом Института демографии и социальных исследований Ирина Курило. Сейчас же эта цифра - 15, и это на 2 ребенка меньше общеевропейского уровня. Виной тому и война, и нестабильность в стране, и финансовые проблемы в обществе. "В частности, это и помощь на рождение ребенка, которая на сегодня составляет 41280 гривен", - пояснил директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

В Верховной Раде уверены, что только пересмотра размера начислений мало, поэтому хотят вернуть старую систему выплат, в которой бы сумма увеличивалась при рождении каждого нового ребенка в семье - второй, третьей и т.д. "За первого ребенка мы предлагаем выплачивать 60 тысяч гривен, за второго 80. Третий и далее - до 130 тысяч гривен", - говорит нардеп из группы "Видродження" Владимир Пилипенко. Тематический законопроект уже зарегистрировали, и в нем настаивают, чтобы государство вернуло выплаты по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а все суммы предлагают привязать к прожиточному минимуму детей.

В комитете ВР по вопросам семьи, молодежи и спорта говорят, что тоже выступают за повышение соцстандартов для молодых семей. Правда, имеют свое видение сумм выплат, которые предлагают сделать несколько меньше. Зато хотят обеспечить другие социальные гарантии, как доступные кредиты для молодых семей. "Государство должно вкладывать в это деньги. Есть две важные составляющие финансовые стимулы за рождение детей и доступные кредиты на жилье", - заявил председатель комитета Артур Палатный. В Минсоцполитики также против резкого пересмотра выплат, потому что денег на них нет. Максимум, говорят чиновники, речь может идти о росте на 10-15%.

Демографы же напоминают, что именно роль государства часто решающая. "Человек должен чувствовать себя уверенно. Чувствовать, если хотите, что за ним стоит государство. Стоит община", - объясняет Курило. По ее словам, речь идет и о возможности попасть в детсад или школу, и о надежде получить качественную медицинскую помощь - все это на бумаге государством гарантируется, но в жизни приходится платить из своего кармана.

Александр Романюк

-

Печальная демография Украины за годы независимости



