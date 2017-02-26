На реках Закарпатья формируется вторая паводковая волна

26.02.2017 (11:53)

За прошедшие сутки вода в Тисе поднялась еще на 70 см

На Закарпатье продолжается весенний паводок, вызванный повышением температуры и таянием снега на высокогорье.

- По состоянию на 10.00 воскресенья (26.02) вода в р.Латорица поднялась еще на 40 см, - сообщает Геннадий Москаль. - Между селами Большие Геевцы и Тисаагтелек (Ужгородский район) река, вышедшая из берегов, все еще переливается через дорогу местного значения. Проезд автомобилей затруднен, но не заблокирован, площадь перелива по сравнению со вчерашним днем ​​не увеличилась.

В Тисе паводковая волна, которая вчера прошла на территорию Венгрии, из-за особенностей русла снова вернулась в Закарпатье в районе Чопа и сегодня окончательно уйдет на территорию соседней страны. За минувшие сутки уровень воды в реке увеличился на 70 см, сейчас высота паводковой волны достигает 5 м. Угрозы выхода на пойму нет. По р.Уж максимальный подъем воды прошел сегодня в 1.00 ночи, в 10.00 вода снизилась на 40 см. В Боржаве и Тересве так же фиксируется снижение уровня воды.

Выхода рек на пойму, подтоплений сельхозугодий (за исключением Ужгородского района) или домохозяйств нет. Из-за таяния снега в горах на реках области сейчас формируется вторая паводковая волна. Областная госадминистрация осуществляет постоянный мониторинг состояния водных артерий Закарпатья в связи с возможным резким поднятием воды.

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В Закарпатье начался весенний паводок



