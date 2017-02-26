В Рахово два автомобиля превратились в амфибии (ФОТО)

26.02.2017 (14:26)

В Закарпатье два авто улетели в пропасть горной реки

25 февраля, в Рахове произошли две автоаварии. В результате двух дорожно-транспортных происшествий автомобили улетели в пропасть замерзшей реки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Машины пришлось поднимать с помощью специальной техники.

От удара оба автомобиля получили технические повреждения. Про ДТП в социальной сети Facebook сообщил Роман Козурак.

Из опубликованных им фотографий видно, что практически в одном месте две легковушки слетели с дороги и оказались внизу, в русле реки Тиса.

Недалеко от села Великие Береги в Закарпатской области 22 февраля перевернулся автобус, в котором ехали 18 пассажиров.