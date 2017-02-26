Зима в Закарпатье ушла, а вместе с ней и дороги... (ВИДЕО)

26.02.2017 (14:35)

В Закарпатье после зимы дорог не осталось

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Общественная организация «Доста-Закарпатье» 25 февраля 2017 решила проехаться по дорогам Закарпатья, а именно Ужгород, Ужгородский, Перечинский и Березнянский районы с целью проверки состояния новых дорог после зимы и последствия «зимней работы» Госавтодора.Вывод: дорог НЕТ. Ямы по 12-15 см вглубь. Вопрос КУДА идет сбор на дороги, который мы - граждане платим в гос.бюджет? ГДЕ наши правоохранительные органы, которые должны следить за хищением государственных средств? Почему молчит СБУ? КТО наказан за некачественные дороги?Дорогие Закарпатцы, может Доста терпеть обкрадывания нас с вами...