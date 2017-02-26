ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Зима в Закарпатье ушла, а вместе с ней и дороги... (ВИДЕО)

26.02.2017 (14:35)
В Закарпатье после зимы дорог не осталось
В Закарпатье после зимы дорог не осталось
Общественная организация «Доста-Закарпатье» 25 февраля 2017 решила проехаться по дорогам Закарпатья, а именно Ужгород, Ужгородский, Перечинский и Березнянский районы с целью проверки состояния новых дорог после зимы и последствия «зимней работы» Госавтодора.
Вывод: дорог НЕТ. Ямы по 12-15 см вглубь. Вопрос КУДА идет сбор на дороги, который мы - граждане платим в гос.бюджет? ГДЕ наши правоохранительные органы, которые должны следить за хищением государственных средств? Почему молчит СБУ? КТО наказан за некачественные дороги?
Дорогие Закарпатцы, может Доста терпеть обкрадывания нас с вами...



Ужгородские дорожники изобрели новый метод ремонта дорог (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

26.02.2017 (15:20) / Gabrieladort

Howdy! buy propecia online without prescription good website.

26.02.2017 (15:16) / Судоплатов

На россии три беды-дураки,дороги и путин!!!

26.02.2017 (15:16) / AdamPrurnHeerajes

These resources will help you to solve the problem

http://www.edpharmaworld.com/ - buy generic drugs online

26.02.2017 (15:08) / Судоплатов(HOHLIGAVNO)

Поскакали резво на майдане
Так, что отказали тормоза...
Идиоты, ёжики в тумане...
А "зима катит уже в глаза"!
Полетели в кризисную яму
Те, кого попутал чёрный бес...
Не поможет дядюшка Обама
И уже не выручит ЕэС.
Не занять бабла в швейцарском банке,
И Россия газу не даёт!
Не носить им больше вышиванки -
ВышиВАТНИК больше подойдет!

26.02.2017 (15:05) / Серебряная Земля(hohligavno)

Минами и бомбами, снарядами...
Порошенко - нравственный урод,
Вместе со всбесившеюся Радою,
Убивает... собственный народ!
Старики, да, женщины с младенцами,
Стали в одночасье - террористами...
И бомбят их вместе с ополченцами,
Нелюди - под флагами фашистскими!
Где же мира... все правозащитники?
Где ООН и прочие субстанции?
Скурвились, продажные политики,
"Янкенсам"... привычно лижут задницы!

26.02.2017 (14:52) / Судоплатов

Вы еще на московии не видели , там полный мрак.

26.02.2017 (15:03) / Судоплатов

Хотя я дальше своего жмеринского хохлосвинарника не выезжал но так говорят хохло СМИ имени Геббельса.Кукареку,хрю-хрю!Хероям в срало!

26.02.2017 (14:45) / Судоплатов (hohligavno)

Кошка бросила котят-это Путин виноват!

26.02.2017 (14:39) / Судоплатов (hohligavno)

КУДА идет сбор на дороги, который мы - граждане платим в гос.бюджет? В закрома ЖИДОВ ПО НОВОМУ.