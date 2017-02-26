В Закарпатье хирурги подвели итоги 2016 года (ВИДЕО)
26.02.2017 (17:49)
Русин : Живые продолжают умирать
Хирурги Закарпатья собрались сегодня в главной больнице края, чтобы обсудить результаты 2016 года. Всего в области за 2016 был прооперирован 90 736 человек - на одну тысячу меньше, чем в 2015-м.
Увеличилось количество операций на сердце, на сосудах - уменьшилась.
В 2016 году количество летальных случаев составляла 170 человек, это на 10% меньше показателя 2015 года.
В частности, уменьшилось количество смертей, вызванных онкологическими заболеваниями.