В Закарпатье хирурги подвели итоги 2016 года (ВИДЕО)

26.02.2017 (17:49)

Русин : Живые продолжают умирать

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Хирурги Закарпатья собрались сегодня в главной больнице края, чтобы обсудить результаты 2016 года. Всего в области за 2016 был прооперирован 90 736 человек - на одну тысячу меньше, чем в 2015-м. Увеличилось количество операций на сердце, на сосудах - уменьшилась.В 2016 году количество летальных случаев составляла 170 человек, это на 10% меньше показателя 2015 года.В частности, уменьшилось количество смертей, вызванных онкологическими заболеваниями.