Савченко втретилась с пленными в тюрьмах Донецка (ВИДЕО)
26.02.2017 (20:28)
Савченко прибыла в ДНР накануне
Депутат Верховной рады Надежда Савченко посетила более 30 украинских пленных в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) и сообщила о нормальных условиях их содержания. Об этом она написала в Facebook.
"Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по трое, прогулка час в сутки, смотреть телевизор выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит "1+1" и "5 канал". Верят, что скоро будут на свободе и надежды не теряют! Давайте бороться за наших собратьев", - написала нардеп.
При этом она приложила копию списка тех, кого посетила, всего - 34 человека. Часть из них, согласно пометкам Савченко, отсутствуют в списках пленных для обмена, один человек является гражданским, один от обмена отказался.
Савченко прибыла в ДНР накануне. Ранее она побывала в Западной исправительной колонии в Макеевке, где встретилась в камерах с шестью украинскими военнопленными.
Вместе с нею также приехали руководитель украинского Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан и уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Во время поездки Савченко призвала лидеров "нормандской четверки" поспособствовать проведению обмена пленными по формуле "всех на всех".
СБУ планирует в ближайшие дни допросить народного депутата Украины Надежду Савченко относительно ее поездки в ДНР. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.
«У нас очень много вопросов, мы ждем Надежду Савченко к себе в гости, конечно, мы будем ее опрашивать, … тем более что она общалась с представителями ДНР, и мы ей будем задавать очень много вопросов», – сказал г-н Тандит в эфире телеканала «112 Украина».
Комментарии
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Не - Надя конечно же ещё та гнида и 22 года ей безусловно на зоне было бы куда патриотичнее и безопаснее, но всёж таки зацените ей Петя и орден с самолётом и денег и должность! А ей всё мало! Она и кресло из под него вытащить пытается! Ох уж он коварный Путин! надо было ему такую свинью подложить!
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Ведь Свиноликому минские соглашения исполнить равнозначно тому что цианистый калий принять как его кумиру Шикльгруберу... А сидела бы в зоне она и идол и мученик и главное Не опасна и воровать не мешает!