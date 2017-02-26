Савченко втретилась с пленными в тюрьмах Донецка (ВИДЕО)

26.02.2017 (20:28)

Савченко прибыла в ДНР накануне

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко посетила более 30 украинских пленных в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) и сообщила о нормальных условиях их содержания. Об этом она написала в Facebook."Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по трое, прогулка час в сутки, смотреть телевизор выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит "1+1" и "5 канал". Верят, что скоро будут на свободе и надежды не теряют! Давайте бороться за наших собратьев", - написала нардеп.При этом она приложила копию списка тех, кого посетила, всего - 34 человека. Часть из них, согласно пометкам Савченко, отсутствуют в списках пленных для обмена, один человек является гражданским, один от обмена отказался.Савченко прибыла в ДНР накануне. Ранее она побывала в Западной исправительной колонии в Макеевке, где встретилась в камерах с шестью украинскими военнопленными.Вместе с нею также приехали руководитель украинского Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан и уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.Во время поездки Савченко призвала лидеров "нормандской четверки" поспособствовать проведению обмена пленными по формуле "всех на всех".. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.«У нас очень много вопросов, мы ждем Надежду Савченко к себе в гости, конечно, мы будем ее опрашивать, … тем более что она общалась с представителями ДНР, и мы ей будем задавать очень много вопросов», – сказал г-н Тандит в эфире телеканала «112 Украина».