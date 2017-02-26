Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 27 февраля

27.02.2017 (06:15)

В Ужгороде днем переменная облачность, без осадков

Закарпатской области: Ночью ясно, днем переменная облачность, без осадков. На горных участках дорог местами гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, днем 7-12 ° тепла, в горах местами 3-5 ° тепла.

В Ужгороде утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью около 0 °, днем 9-11 ° тепла.

Восход 07:13 Закат 18:13

Температура за последние 130 лет 27 февраля:

МАКС: 14.5° (1958, 2008)

МИН: -15.1° (1956)

Народный прогноз погоды: 27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла. В старину в этот день повитухи принимали с гостинцами женщин, у которых они принимали роды. В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.