На лыжном курорте в Карпатах построили ледяной отель (ФОТО)

27.02.2017 (08:46)

Романтический ледяной отель на Буковеле

Этот романтический ледяной отель похож на иглу, построили его на курорте Буковель. Влюбленные пары могут здесь сфотографироваться и полежать на кровати с самого льда.

Найти ледяной отель можно на трассе 1с. Желательно испытывать со второй половинкой.

Влюбленные здесь могут полежать на ледяной постели, покрытой теплыми шкурами, выпить кофе за столиком, вытесанным изо льда, сидя на таких же стульях. Одна из стен украшена большим сердцем, что подсвечивается красным цветом.

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