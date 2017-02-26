Глава Нацбанка Гонтарева собралась уйти в отставку

27.02.2017 (09:40)

Глава НБУ Валерия Гонтарева уходит в отставку

Как сообщают СМИ, из неофициальных источников в Администрации президента уверяют, что глава НБУ Валерия Гонтарева приняла решение уйти в отставку.

После более 2,5 лет работы в Нацбанке его председатель Валерия Гонтарева приняла решение уйти в отставку. Это уже не первая ее попытка покинуть кресло руководителя центробанка. И, скорее всего, в этот раз просьба Гонтаревой будет удовлетворена.

"Решение принято, ищут нового главу", - сообщили в окружении президента.

"Скамейка запасных" - тех, кто может заменить Гонтареву в НБУ, невелика. В списке претендентов есть, кому этот пост прочили давно, например, экс-премьер-министр Арсений Яценюк. Однако есть и совершенно неожиданные кандидаты.

Несмотря на требования парламентской оппозиции, периодических митингов вкладчиков и проблемных заемщиков, конфликтов с владельцами банков, в частности, с тем же Игорем Коломойским, который контролировал ПриватБанк, президент Петр Порошенко не решался подать представление на снятие Валерии Гонтаревой. В этот раз, скорее всего, глава государства удовлетворит просьбу главы регулятора.

"Решение по ней принято. Ищут нового главу, - отметил собеседник в окружении президента. - Она не писала заявление, но заявила составу правления Нацбанка, что уходит с должности". Основной причиной ухода является все тот же ПриватБанк. "Она считает, что власть ничего не делает против Коломойского", - рассказывает источник в окружении президента.

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