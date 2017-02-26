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В Мукачево ночью облили кислотой авто работницы полиции

27.02.2017 (09:59)
Следователю мукачевской полиции ночью повредили автомобиль
Следователю мукачевской полиции ночью повредили автомобиль

Как стало известно в ночь на 26 февраля неизвестные облили кислотой автомобиль "Kia Сeed", который принадлежит следователю Мукачевского отделения полиции.

Женщина сообщила о повреждении ее автомобиля, вчера около 12:00 часов дня.

Инцидент произошел в микрорайоне Росвигово. Автомобиль находился на автостоянке по ул. Г. Петрова. В результате инцидента повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля.

Полиция внесла сведения в единый реестр по статье 296 ч.1, хулиганство.
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Комментарии

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