В Мукачево ночью облили кислотой авто работницы полиции

|Следователю мукачевской полиции ночью повредили автомобиль
Как стало известно в ночь на 26 февраля неизвестные облили кислотой автомобиль "Kia Сeed", который принадлежит следователю Мукачевского отделения полиции.
Женщина сообщила о повреждении ее автомобиля, вчера около 12:00 часов дня.
Инцидент произошел в микрорайоне Росвигово. Автомобиль находился на автостоянке по ул. Г. Петрова. В результате инцидента повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля.
Полиция внесла сведения в единый реестр по статье 296 ч.1, хулиганство.
-
Чиновнице Ужгородского горсовета сожгли авто (ФОТО)
Рейтинг: 1
Комментарии
Рейтинг: 0
[url=http://budemir.ru/]приворот без предоплаты и оплаты материалов
[/url]
[url=http://budemir.ru/]приворот на яблоко кто делал отзывы
[/url]
[url=http://budemir.ru/]заговор на смерть
[/url]
[url=http://budemir.ru/]заговор на примирение с любимым
[/url]
[url=http://budemir.ru/]приворот на месячную кровь последствия для мужчины
[/url]
заговор чтобы позвонил
заговор чтоб деньги водились
заговоры и обряды на рождество христово
заговор найти хорошую работу
заговор от злых людей
Рейтинг: 0
[url=http://budemir.ru]сильный приворот на любовь который нельзя снять
[/url]
[url=http://budemir.ru]заговор от лени
[/url]
[url=http://budemir.ru]заговор от зубной боли
[/url]
[url=http://budemir.ru]заговор от рака
[/url]
[url=http://budemir.ru]заговор на должника
[/url]
симптомы приворота
признаки приворота у мужчин и его последствия
сильные заговоры на рождество
заговор на деньги в рождественскую ночь
приворот на любовь девушки