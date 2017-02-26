Паводок в Закарпатье уже нанес ущерб на 7 млн. гривен

27.02.2017 (10:22)

В Закарпатье пройдет максимальный пик паводковой волны

В течение понедельника (27.02) по главным рекам Закарпатья пройдет максимальный пик паводковой волны.

– По состоянию на 10.00 наибольший подъем воды в реках Латорица и Тиса зафиксирован вблизи Чопа на украинско-венгерской границе, - сообщает Геннадий Москаль. – По Тисе высота волны достигает 4,5 метра, однако угрозы выхода на пойму нет. Сегодня после обеда вода в реках постепенно пойдет на спад. Средний подъем уровня воды на Закарпатье в эти дни составлял 40 - 70 см, выхода на пойму не было, за исключением Ужгородского района, где р.Латориця вышла из берегов и переливалась местную дорогу между селами Большие Геевцы и Тисаагтелек. По состоянию на утро понедельника перелива через дороги нет, река вернулась в берега.

Нынешний паводок повредил на Закарпатье берегоукрепления на сумму около семи миллионов гривен. Все повреждения документально заактированы, однако финансирования для восстановительных работ пока нет.

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В Закарпатье начался весенний паводок



