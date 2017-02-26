Москаль ответил Ницой насчет сепаратизма в Закарпатье

27.02.2017 (12:19)

Закарпатский сепаратизм существует только в головах людей, - Москаль

Заявление председателя Закарпатской ОГА по поводу очередной «сенсации» о сепаратизме на Закарпатье:

– Случайно наткнулся в интернете на «размышления» детской писательницы и общественной деятельницы Ларисы Ницой, которая понаписывала о Закарпатье такие ужасы, что если бы у меня на голове были волосы, оно точно стало бы дыбом! Вот лишь некоторые тезисы: «На Закарпатье две трети выпускников венгероязычных школ не владеют украинским языком», «Подруга недавно побывала на Закарпатье и хотела поселиться в отеле, то на украинском языке ее уже и не поняли!», «Население готово интегрироваться в венгерское общество в любую минуту», «Венгерское правительство платит украинским родителям на каждого ученика по две тысячи гривен, и украинцы отдают предпочтение венгерским школам», «Местные меньшинства сегодня спят и видят себя в Венгрии» и так далее и тому подобное. А итог «умозаключений» такой: «Если ситуацию пустить на самотек, уже через три года может встать вопрос об отделении Закарпатья!»

Мне трудно представить, каким образом такие ужасы могли зародиться в голове «детской писательницы и общественной деятельницы», но на всякий случай скажу ей такое.

Во-первых – приезжайте на Закарпатье лично и пообщайтесь с выпускниками школ национальных меньшинств (не только венгроязычных, но и румынских, словацких, немецких, чешских, цыганских и так далее). И вы убедитесь, что все они разговаривают на украинском языке, причем лучше, чем значительная часть народных депутатов, которые сидят в Киеве, работают в высшем законодательном органе страны, а украинским не владеют вообще!

Второе – объясните своей подруге, которая якобы не смогла поселиться в отель (хотя это скорее всего выдумка), что на Закарпатье сохранились наиболее архаичные и пестрые говоры украинского языка. Здесь есть соседние деревни, жители которых говорят по-разному. И ничего плохого в этом нет, наоборот – местные говоры следует беречь и использовать на общеукраинском уровне. Например, песня «Пливе кача по Тисині», которая стала балладой для чествования тех, кто погиб во время Революции Достоинства и в ходе боевых действий на Донбассе, была написана на Закарпатье лемковской наречии. Сейчас она известна по всей Украине и далеко за ее пределами. И никакого сепаратизма в этом нет.

Третье – это то население, которое хотело интегрироваться в венгерское общество, выехало из Закарпатья в Венгрию еще в середине 90-х прошлого века (причем это было не только венгроязычные, но и украиноязычные жители области). А те люди, что остались здесь, хотят жить в Украине. Чтобы удостовериться в этом, стоит приехать на Закарпатье и пообщаться с ними на эту тему.

Четвертое – венгерское правительство поддерживает финансово свое национальное меньшинство, но кто мешает Украине поддерживать финансово украинские меньшинства в Венгрии, Словакии, Румынии, Грузии, Приднестровье и так далее? Это общемировая норма и зависит только от финансовой состоятельности стран и желание их правительств.

Пятое – хочу напомнить уважаемой «детской писательнице и общественной деятельнице», что в Украине действует закон «О национальных меньшинствах», статья 6 которого прямо гласит: государство гарантирует всем национальным меньшинствам пользование и обучение на родном языке или изучение родного языка в государственных учебных заведениях, развитие национально-культурных традиций, использование национальной символики, празднование национальных праздников, исповедование своей религии, удовлетворение потребностей в литературе, искусстве, средствах массовой информации, создание национальных культурных и учебных заведений.

И напоследок – мне уже надоело опровергать разную бредятину от российских спецслужб, а также некоторых наших «общественников» и журналистов, часть которых с профессиональной провокационной деятельности, а часть просто в погонях за сенсациями или громкими заявлениями придумывают откровенные глупости о сепаратизме на Закарпатье! Ответственно заявляю, что так называемый закарпатский сепаратизм существует только за пределами Закарпатья, а конкретно – в головах людей, которые оторваны от реальности, придумывают разные страшилки и сами в них верят.

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