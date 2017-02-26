На Закарпатье пенсионерка выпрыгнула с восьмого этажа

27.02.2017 (12:42)

В Мукачево пожилая женщина выпрыгнула с 8-го этажа

Сегодня утром, 27 февраля около 5:00 утра в городе Мукачево Закарпатской области, возле многоэтажного дома по улице Илоны Зрини было обнаружено тело пожилой женщины.

Об этом сообщает в пресс-служба ГУ НП Украины в Закарпатской области.

«На месте происшествия установлено, что 68-летняя местная жительница прыгнула с восьмого этажа из своей квартиры. От полученных травм пенсионерка скончалась. На месте происшествия последней записки найдено не было», - рассказали в пресс-службе.

Предварительно установлено, что у погибшей не было проблем со здоровьем, но она злоупотребляла употреблением алкоголя. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Точные детали и мотивы такого поступка женщины устанавливаются.

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Напомним, в январе, В Ужгороде возле многоэтажки был обнаружен труп женщины (ВИДЕО)



