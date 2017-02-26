В Закарпатье водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП (ФОТО)

27.02.2017 (13:09)

Закарпатец на ВАЗе сбил насмерть пешехода и сбежал

Вчера в селе Верхнее Водяное Раховского района произошло дорожно-транспортное проишествие со смертельным исходом. Полиция оперативно разыскала водителя, который скрылся с места происшествия.

Так, 26 февраля, в полицию Рахова поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставили мужчину в тяжелом состоянии, который вскоре умер.

Как установили правоохранители, 35-летний житель села Верхнее Водяное погиб после того, как на него наехал ВАЗ-211540. Трагедия произошла около 21-го часа. Как установили сотрудники полиции, ДТП совершил 26-летний местный житель, а затем скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции оперативно разыскали виновника аварии. Правоохранителям мужчина пояснил, что не увидел пешехода, так как его ослепил свет встречного авто. У водителя взята кровь на определение состояния алкогольного опьянения. Машину задержали на спецплощадку полиции. Правоохранители проверяют версию виновника ДТП, следствие продолжается.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего). Следователи выясняют причину и обстоятельства трагического ДТП на Раховщине.

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