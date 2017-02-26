Ужгородские патрульные спасли детей, которые едва не попали под колеса авто (ФОТО)

27.02.2017 (15:24)

В Ужгороде детвора бросалась под колеса авто

Вчера днем ужгородские патрульные, проезжая по улице Минайською, заметили как трое детей перебегали дорогу.

Полицейские мигом пресекли действия подростков. Поскольку ребята подвергали себя опасности и создавали аварийную ситуацию полисмены решили сразу вызвать на место происшествия родителей, поскольку по их мнению, дети могли быть причастны к выполнению так называемых квестов с опасной интернет-игры.

"Уважаемые родители и опекуны! Помните, что до совершеннолетия вы полностью отвечаете за жизнь и здоровье своих детей!", - Патрульная полиция Ужгорода и Мукачева.

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