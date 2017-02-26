25 МАРТА С БОЛЬШИМ СОЛЬНЫМ КОНЦЕРТОМ В УЖГОРОДЕ ВЫСТУПИТ НАТАША МОГИЛЕВСКАЯ!

27.02.2017 (15:40)

25 марта в Ужгороде концерт Натальи Могилевской

Наталья Могилевская после долгого затишья наконец-то отправляется с концертами в гастрольный тур.

В списке городов, в которых собирается выступить певица с новой программой, более 60 названий. Стартует всеукраинский гастрольный тур Натальи Могилевской концертом в Ивано-Франковске. На концертах Натальи прозвучат не только новые песни, но и давно полюбившиеся всеми композиции. Напомним, что на счету Могилевской десять записанных альбомов. А совсм недавно певица представила свою новую песню "Я завелась", в клипе на которую она показала постройневшую фигуру. Досточно большое количество своего времени артистка проводит в Индии, где занимается йогой. Кроме внешнего вида, результат этих занятий мы видим и в творчестве -- давно мы не видели Наташу такой одновременнно спокойной, уравновшенной и полной сил.